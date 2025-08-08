PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Polizeibeamte stellten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in zwei Wohnungen in der Karlsruher Innenstand größere Mengen Rauschgift sicher. Gegen den 51-jährigen Bewohner wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erlassen.

Zuvor verständigten offenbar Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Markgrafenstraße gegen 00:30 Uhr die Polizei, nachdem es im Inneren des Hauses zu lautstarken Streitigkeiten kam. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen vor Ort zunächst Kontakt mit einem an der Auseinandersetzung beteiligten 51-jährigen Mann auf. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen Konsum illegaler Drogen durch den 51-Jährigen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten in der Wohnung des Mannes größere Mengen illegaler Betäubungsmittel sowie einen Schlagstock, eine Machete, einen Elektroschocker, eine Schleuder und zwei Armbrüste sicher. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine weitere von dem Tatverdächtigen genutzte Wohnung in der Markgrafenstraße, welche die Einsatzkräfte in der Folge durchsuchten und in der ebenfalls Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden konnten.

Der mutmaßliche Drogendealer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Karlsruhe und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe geführt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Jonas Müller, Polizeipräsidium Karlsruhe

Alle Meldungen
