POL-OS: Bohmte: Pkw fliegt in Schuppendach - Großaufgebot nach außergewöhnlichem Unfall - Kind lebensgefährlich verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend in Bohmte hat einen Großeinsatz zahlreicher Rettungskräfte ausgelöst. Ein Auto schleuderte über mehrere Grundstücke und stürzte in das Dach eines Schuppens. Ein spielendes Kind wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 42-jähriger Osnabrücker gegen 19.55 Uhr mit einem Volvo die Haldemer Straße in südlicher Richtung. An der Kreuzung zur Bremer Straße überfuhr er die Einmündung, kollidierte mit einem geparkten Auto auf einem Hofgrundstück und durchbrach anschließend eine Hecke. Der Wagen gelangte in den etwa 1,5 Meter tiefer gelegenen Garten eines benachbarten Hauses in der Straße Am Sportplatz. Dort erfasste das Fahrzeug ein siebenjähriges Kind, das sich auf einem Trampolin aufhielt. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Anschließend wurde der Pkw offenbar durch Geländegegebenheiten und das Trampolin abgehoben, überschlug sich und prallte etwa drei Meter hoch seitlich in das Dach eines Schuppens. Das Fahrzeug kam auf der Beifahrerseite liegend im Giebelbereich zum Stillstand.

Im Auto befanden sich neben dem Fahrer eine 43-jährige Frau sowie drei Kinder im Alter von elf, zwölf und dreizehn Jahren. Alle Insassen konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen. Der Fahrer und die drei Jungen erlitten leichte Verletzungen, die Beifahrerin wurde schwer verletzt. Alle fünf wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein sowie das Fahrzeug wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Die betroffenen Familien wurden durch den Rettungsdienst sowie zwei Notfallseelsorger vor Ort betreut. Die Bremer Straße sowie die Straße Am Sportplatz blieben für die Dauer der aufwendigen Unfallaufnahme und Bergung vollständig gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis tief in die Nacht.

Insgesamt waren im Einsatz:

- 52 Kräfte der Feuerwehr - 12 Rettungswagen - 2 Rettungshubschrauber - 12 Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) - über ein Dutzend Polizeibeamte - 2 Notfallseelsorger - Mitarbeitende des Bauhofs Bohmte

Die Polizei bittet darum, Spekulationen zum Unfallhergang zu unterlassen, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.

