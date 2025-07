Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schölerberg: Verkehrsunfall auf der Iburger Straße - Kind lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmittag sind insgesamt fünf Personen verletzt worden - ein 5-jähriges Kind erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Gegen 12 Uhr befuhr ein 83-jähriger Autofahrer die Siebensternstraße in Richtung Iburger Straße. An der dortigen Einmündung beabsichtigte er, nach rechts in Fahrtrichtung stadtauswärts abzubiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einer 29-jährigen Frau und ihrem 5-jährigen Kind, die den Gehweg in Richtung stadteinwärts passierten. Im Anschluss setzte der 83-Jährige seine Fahrt fort und fuhr über eine für ihn Rotlicht zeigende Ampel. In der Kreuzung zur Miquelstraße stieß er mit einem weiteren Pkw zusammen, in dem zwei Senioren saßen. Beide wurden leicht verletzt. Das 5-jährige Kind erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Auch die 29-jährige Mutter wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Nach ersten Erkenntnissen könnte menschliches Versagen ursächlich für das Unfallgeschehen gewesen sein - Hinweise auf eine medizinische Ursache oder geistige Einschränkungen werden derzeit ebenfalls geprüft. Die Polizei hat Maßnahmen zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit des 83-Jährigen eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell