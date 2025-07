Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hellern: Exhibitionist im Bereich Große Schulstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 10.40 Uhr, kam es im unmittelbaren Nahbereich eines Schulgebäudes in der Großen Schulstraße zu einem Fall von Exhibitionismus. Ein bislang unbekannter Mann manipulierte sich offen an seinem Glied, als er an einer jungen Frau vorbeiging. Die 18-Jährige entfernte sich umgehend vom Tatort und informiere die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 40 Jahre alt - mittelblondes Haar - graue Kinnbehaarung - durchschnittliche Statur - bekleidet mit einem Pullover und einem Slip, ohne Hose

Im Zusammenhang mit dem Vorfall hielten sich zwei Fußgänger mit Hund im Bereich der Großen Schulstraße auf. Diese bislang unbekannten Personen könnten wichtige Zeugen sein. Die Polizei Osnabrück bittet um Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter der Telefonnummer 0541/327-3103.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell