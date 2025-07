Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Verkehrsunfall am Rißmüllerplatz - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Rißmüllerplatz ist am Dienstagvormittag ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann aus Osnabrück gegen 10.50 Uhr den Fahrradstreifen des Hasetorwalls in Fahrtrichtung Heger-Tor-Wall und überquerte den Kreuzungsbereich. Zeitgleich fuhr ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen vom Rechtsabbiegerstreifen des Hasetorwalls in Richtung Natruper Straße an und bog nach rechts ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem parallel fahrenden Pedelec-Fahrer. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Lkw-Fahrer das für ihn geltende Rotlicht übersehen haben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sowie zur Ampelschaltung dauern an. Der verletzte Radfahrer wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Rißmüllerplatzes zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen.

