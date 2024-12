Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Totalschaden

Eisenach (ots)

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall im Eichrodter Weg. Ein 18-jähriger Fahrer eines Dacia fuhr von der Bahnhofstraße in Richtung "Am Gefilde" und geriet dabei ins Schleudern. In der weiteren Folge kollidierte der Dacia mit einer Betonmauer und kam nach einer Drehung auf der Fahrbahn zum Stehen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, Personen verletzten sich nicht. (jd)

