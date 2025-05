Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Am Dienstagmittag kam es in Brüggen-Bracht an der Kreuzung der Kaldenkirchener Straße mit der B221 zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 81-jährige Viersenerin mit ihrem PKW auf den PKW einer 50-jährigen Duisburgerin auffuhr, welcher an der "roten" Ampel wartete. Die beiden unfallbeteiligten Frauen befanden sich jeweils alleine in ihren Fahrzeugen. Beide wurden leicht verletzt durch ebenfalls verständigte Rettungskräfte unterschiedlichen Krankenhäusern zugeführt. Die beiden verunfallten Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Sollten Sie den Unfallhergang beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (531)

