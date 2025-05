Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Tönisvorst (ots)

Am Dienstag kam es gegen 12.10 Uhr auf der L 362 zwischen Kempen und St. Tönis zu dem Unfall. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Kempen fuhr mit seinem Auto in Richtung St. Tönis und kam in Höher der Straße Unterweiden aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem Pkw eines 49-jährigen Kempeners zusammen. Nach derzeitigem Stand wurden beide leicht verletzt. Die Unfallstelle blieb bis gegen 14.30 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat ermittelt zur Unfallursache. /wg (530)

