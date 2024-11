POL-PDKL: Unfall mit Sachschaden

Steinwenden, Waldgebiet (ots) - Auf einem Waldweg, Nahe der K9, zwischen der Ortslage Steinwenden und dem Industriegebiet von Ramstein, wurde ein Kubikmeter Astbestmüll entsorgt. Vom Täter fehlt bisher jede Spur. Die illegale und umweltgefährdende Abfallentsorgung wurde erst am 12. November, in den Mittagstunden, entdeckt und gemeldet. Ggf. haben aufmerksame Spaziergänger in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen ...

