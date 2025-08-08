PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer bei Zusammenstoß mit Taxi schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Am späten Donnerstagabend ereignete sich in der Südweststadt ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer schwer verletzte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 48-jähriger Taxifahrer mit seinem Mercedes gegen 23:30 Uhr auf der Hirschstraße in Fahrtrichtung Kriegsstraße und beabsichtigte, nach links in die Sophienstraße abzubiegen. Dabei übersah der Taxifahrer vermutlich einen vorfahrtsberechtigten 37-jährigen Radfahrer, der die Sophienstraße in Fahrtrichtung Leopoldstraße hinabfuhr. In der Folge kollidierte der Taxifahrer mit dem 37-jährigen Radfahrer im Kreuzungsbereich.

Der Zweiradfahrer stürzte beim Zusammenprall von seinem Rad und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Er wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Noel Mannherz, Pressestelle

