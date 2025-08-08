Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Kontrollmaßnahmen in Bruchsaler Innenstadt

Karlsruhe (ots)

Aufgrund von mehrfach vorangegangenen Streitigkeiten sowie vereinzelt körperlichen Auseinandersetzungen zweier Gruppierungen in Bruchsal, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Bruchsal, dem Landratsamt Karlsruhe und dem Hauptzollamt Karlsruhe am Donnerstagabend mehrere Gaststätten im Innenstadtbereich, die den Familien zuzuordnen sind.

Bei den rivalisierenden Gruppen handelt es sich nach aktuellem Ermittlungsstand um zwei türkisch und kurdisch stämmige Familien, zwischen welchen es in der Vergangenheit in mehreren Fällen zu Körperverletzungsdelikten und unter anderem zu Verstößen gegen das Waffengesetz gekommen sein soll. Zuletzt konnte eine erneute Eskalation am 01.08.2025 in der Schönbornstraße nur mittels präventiver polizeilicher Präsenz vereitelt werden.

"Wir dulden keine rechtsfreien Räume im Polizeipräsidium Karlsruhe", so der Leitende Polizeidirektor Dr. Gustav Zoller. "Wir werden die Straße nicht den rivalisierenden Familien überlassen, sondern dort wo es nötig ist, mit aller Konsequenz für Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum eintreten."

Im Zuge der Kontroll- und Einsatzmaßnahmen kontrollierten die Beamten im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr insgesamt über 70 Personen und sechs Gaststätten und Schnellrestaurants. Hierbei beschlagnahmten die Polizisten unter anderem zwei Schreckschuss- und Gasdruckwaffen, einen Elektroschocker, einen Teleskopschlagstock, ein Beil und diverse weitere gefährliche Gegenstände. Das Hauptzollamt Karlsruhe beschlagnahmte mehrere Kilo unversteuerten Tabak. Vier Personen wurden in Gewahrsam genommen und darüber hinaus vier Platzverweise ausgesprochen.

Das Landratsamt Karlsruhe stellte zudem erhebliche Verstöße gegen die Hygienevorschriften zweier Schnellimbisse im Bereich des Bahnhofes fest.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Franz Henke, Pressestelle

