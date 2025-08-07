POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt
Karlsruhe (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Montag, 21:30 Uhr und Mittwoch, 16:30 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Hagenstraße.
Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und Schubaden.
Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.
