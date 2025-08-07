PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Montag, 21:30 Uhr und Mittwoch, 16:30 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Hagenstraße.

Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und Schubaden.

Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren