Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 32-jähriger mutmaßlicher Räuber in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Polizeibeamte nahmen am Mittwochmittag einen 32-Jährigen vorläufig fest, nachdem er mehrere Mobilfunkgeräte entwendet und dabei in eine Auseinandersetzung mit einem der rechtmäßigen Besitzer geraten sein soll.

Der tatverdächtige Arbeiter wurde gegen 15:00 Uhr von einem Kollegen auf einer Baustelle in der Rüppurrer Straße dabei beobachtet, wie er aus einem Aufenthaltsraum mindestens zwei Mobilfunkgeräte und weiteres mutmaßliches Diebesgut entwendet haben soll. Als der 32-Jährige die Baustelle verlassen wollte, konfrontierte ihn der 21-jährige Kollege und forderte die Rückgabe der geklauten Gegenstände. Daraufhin gerieten die beiden wohl in eine körperliche Auseinandersetzung, aus der sich 32-Jährige schließlich losriss und seine Flucht zunächst fortsetzte.

Umgehend alarmierte Streifenbesatzungen nahmen den mutmaßlichen Räuber kurz darauf unweit der Baustelle vorläufig fest und beschlagnahmten das mögliche Diebesgut sowie ein griffbereit mitgeführtes Taschenmesser.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der zuständige Richter des Amtsgericht Karlsruhe am Donnerstagnachmittag Haftbefehl gegen den 32-jährigen Deutschen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

