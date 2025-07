Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kabel entwendet

Weimar (ots)

Mitarbeiter einer Baufirma mussten am gestrigen Morgen in Blankenhain feststellen, dass im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes Unbekannte auf dem Gelände der Baustelle zu Gange waren. Unberechtigt drangen der oder die Täter gewaltsam auf das Gelände einer dortigen Baustelle, bevor sie sie sich an einem Kran zu schaffen machten. Von diesem wurden ein Kabel entwendet. Darüber hinaus zählten auch zwei Bauleuchten zum Diebesgut. In Summe entstand so Sach- und Beuteschaden von mehr als 4.000,- EUR.

