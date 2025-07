Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kein Beutegut aus gesprengtem Automaten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Graitschen b. Bürgel: In der Nacht vom Samstag zum Sonntag, gegen 04:00 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Knall aus dem Bereich der Hauptstraße, konnte anschließend aber wieder einschlafen. Am Montagabend hat er den Knall dann zuordnen können, als er an einem beschädigten Zigarettenautomaten vorbeilief. Er verständigte die Polizei, die die Tat vor Ort aufnahm. Nach derzeitigen Ermittlungen führten Unbekannte Pyrotechnik in den Automaten und brachten diese zur Detonation. Da der Automat standhielt, sind die Täter ohne Beute geflüchtet. Ein weiterer Zeuge nahm einen silbernen Seat in benannter Nacht wahr, der ohne Licht davongefahren sein soll. Ob der Pkw mit der Tathandlung im Zusammenhang steht, wird nun im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens ermittelt.

