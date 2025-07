LPI-J: Unfall mit Feuerwehrfahrzeug

Jena (ots) - Im Wacholderweg suchten Unbekannte zwei Baucontainer auf und öffneten diese gewaltsam. Daraus trugen sie mehrere Werkzeuge im Wert von circa 5.000 Euro und entfernten sich anschließend damit vom Tatort. Das Bauunternehmen stellte den Diebstahl am Montagmorgen fest. Am vergangenen Freitag hatten sie in den Containern alles verstaut und diese dann verschlossen. Die Polizei sicherte am Tatort mehrere Spuren, die nun ausgewertet werden. Rückfragen bitte an: ...

