Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Mehrere Personen durch Pfefferspray in einer Straßenbahn verletzt

Karlsruhe (ots)

Am 29.06.2025, gegen 20.10 Uhr wurden in Karlsruhe, in der Herrenalber Straße insgesamt 16 Personen durch Pfefferspray verletzt. Die Geschädigten befanden sich in einer Straßenbahn der Linie S1, die von Ettlingen in Richtung Karlsruhe fuhr. Als die Straßenbahn an der Haltestelle Rüppurr / Battstraße anhielt, betrat eine schwarze gekleidete, mit einem Stoffhalstuch maskierte, männliche Person die Bahn, beleidigte pauschal die Fahrgäste und versprühte Pfefferspray. Anschließend flüchtet die Person in Begleitung einer weiteren männlichen Person in ein nahegelegenes Wohngebiet. Während des Vorfalls hielten sich ca. 70 - 80 Personen in der Bahn auf. Durch das Pfefferspray wurden 12 Kinder / Jugendliche und vier Erwachsene verletzt. Die Verletzten klagten über Hustenreiz und gerötete Augen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden drei Kinder / Jugendliche zur ambulanten Versorung in die Kinderklinik gebracht. Neben mehreren Streifenwagen waren drei Rettungswagen, zwei Notärzte, die Notfallhilfe Rüppur, ein Org-Leiter, ein leitender Notarzt sowie zwei Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich mit sachbearbeitenden Dienststelle, dem Polizeirevier KA-Südweststadt, Telefon 0721 666 3411 in Verbindung zu setzen.

