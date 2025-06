Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Verkehrsunfall mit nachträglich verstorbener Fahrradfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Vogelsangweg erlag eine 88-jährige Radfahrerin am 27.06.2025 ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll die Velo-Fahrerin gegen 19:15 Uhr offenbar vom Gelände des Friedhofs Ettlingen in den Vogelsangweg gefahren sein. Dort sei es mutmaßlich zu einer Berührung mit einem VW Passat gekommen, der wohl in Richtung Durlacher Straße unterwegs war. In der Folge stürzte die 88-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu, die nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden. Heute erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Polizei zu melden.

