POL-KA: (KA) Karlsruhe - 68-Jährige bei Zusammenstoß mit Radfahrerin schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Eine 15-jährige Radfahrerin ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Karlsruhe-Neureut schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Jugendliche gegen 12:00 Uhr mit ihrem Fahrrad über einen Fußgängerüberweg auf der Rembrandstraße in unmittelbarer Nähe der Badener Landhalle. Ein 61-jähriger VW-Fahrer, der zeitgleich in ...

mehr