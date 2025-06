Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Zwei verletzte Jugendliche nach Verkehrsunfall mit E-Scooter

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Mühlbacher Straße wurden zwei Jugendliche verletzt, als sie gemeinsam auf einem privaten E-Scooter unterwegs waren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 32-jähriger VW-Fahrer gegen 15:30 Uhr auf der Mühlbacher Straße in Richtung Mühlbach, als die zwei 14-Jährigen mit ihrem E-Scooter über einen abgesenkten Bordstein in den fließenden Verkehr einfuhren, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. In der Folge kollidierte der E-Scooter mit der rechten Seite der Motorhaube des Pkw und die Jugendlichen stürzten. Einer der beiden Jungen wurde dabei leicht, der andere schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie im Anschluss der medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell