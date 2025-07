LPI-J: Kein Wasser auf brennendes Öl!

Wormstedt (ots) - In der Nacht zu Montag, gegen 3 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in Wormstedt gesprengt. In dem Automaten, welcher an der Hauptstraße im Unterdorf gelegen ist, wurden vermutlich Böller in den Ausgabeschacht gesteckt und gezündet. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 ...

