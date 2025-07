Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Hermstedt (ots)

Am 19.07.2025 kam es gegen 04:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Bad Sulza, im Ortsteil Hermstedt. Der Fahrer fuhr mit einem Alkoholpegel von 2,13 Promille in den Zaun eines Gartens und flüchtete daraufhin vom Unfallort. Auf dem Weg Richtung Isserstedt lenkte der Fahrer sein Auto auf den rechts befindlichen Grünstreifen und kam dort zum Stehen, da das Auto seinen Geist aufgab. Der Fahrer konnte vor Ort von der Polizei festgellt werden.

