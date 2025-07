LPI-J: Aus dem Verkehr gezogen

Jena (ots) - Der Kellerbereich eines Wohnblockes in der Max-Steenbeck-Straße ist durch eine unbekannte Anzahl von Einbrechern aufgesucht worden. Gewaltsam drangen sie in eine Kellerbox ein und entwendeten daraus vier Fahrräder einer Familie im Gesamtwert von circa 2.500 Euro. Die Tat hat sich den Ermittlungen zu Folge im Zeitraum von Ende Juni bis vergangenen Sonntag ereignet. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

