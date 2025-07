Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kennzeichentafel gestohlen

Erfurt (ots)

Donnerstagabend wurde der Polizei ein Kennzeichendiebstahl aus einem Parkhaus in der Erfurter Innenstadt gemeldet. Ein 50-jähriger Mann hatte seinen Mercedes dort am Morgen gegen 09:30 Uhr abgestellt. Als er am späten Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die vordere Kennzeichentafel fehlte. Unbekannte hatten diese im Wert von etwa 30 Euro entwendet und waren anschließend geflüchtet. Der Mann erstattete Anzeige wegen Diebstahls. (SE)

