PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Karlsruhe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Donnerstagmorgen, zwischen 03:00 Uhr und 07:30 Uhr, über ein Fenster gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der Breite Straße in Beiertheim-Bulach. Auf der Suche nach Wertgegenständen nahmen die Diebe einen Geldbeutel mit Bargeld sowie diversen Karten an sich.

In Oberreut gelangten bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 12:50 Uhr und Freitag, 00:40 Uhr offenbar unbemerkt in ein Mehrparteienhaus in der Gustav-Schulenburg-Straße. In der Folge hebelten die Eindringlinge die Eingangstür zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf. Ob die Täter etwas aus der Wohnung entwendeten wird derzeit ermittelt.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 11:30

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - 32-jähriger mutmaßlicher Räuber in Untersuchungshaft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Polizeibeamte nahmen am Mittwochmittag einen 32-Jährigen vorläufig fest, nachdem er mehrere Mobilfunkgeräte entwendet und dabei in eine Auseinandersetzung mit einem der rechtmäßigen Besitzer geraten sein soll. Der tatverdächtige Arbeiter wurde ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:42

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer bei Zusammenstoß mit Taxi schwer verletzt

    Karlsruhe (ots) - Am späten Donnerstagabend ereignete sich in der Südweststadt ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer schwer verletzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 48-jähriger Taxifahrer mit seinem Mercedes gegen 23:30 Uhr auf der Hirschstraße in Fahrtrichtung Kriegsstraße und beabsichtigte, nach links in die Sophienstraße abzubiegen. Dabei ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:23

    POL-KA: (KA) Bruchsal - Kontrollmaßnahmen in Bruchsaler Innenstadt

    Karlsruhe (ots) - Aufgrund von mehrfach vorangegangenen Streitigkeiten sowie vereinzelt körperlichen Auseinandersetzungen zweier Gruppierungen in Bruchsal, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Bruchsal, dem Landratsamt Karlsruhe und dem Hauptzollamt Karlsruhe am Donnerstagabend mehrere Gaststätten im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren