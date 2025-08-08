Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Karlsruhe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Donnerstagmorgen, zwischen 03:00 Uhr und 07:30 Uhr, über ein Fenster gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der Breite Straße in Beiertheim-Bulach. Auf der Suche nach Wertgegenständen nahmen die Diebe einen Geldbeutel mit Bargeld sowie diversen Karten an sich.

In Oberreut gelangten bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 12:50 Uhr und Freitag, 00:40 Uhr offenbar unbemerkt in ein Mehrparteienhaus in der Gustav-Schulenburg-Straße. In der Folge hebelten die Eindringlinge die Eingangstür zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf. Ob die Täter etwas aus der Wohnung entwendeten wird derzeit ermittelt.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

