Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 16-Jähriger aus Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Dienstag, 5. August 2025, wird der in Karlsruhe wohnhafte Sean Ryan A. vermisst. Er wurde zuletzt gegen 09:30 Uhr von einer Betreuerin der Heimeinrichtung in Karlsruhe gesehen, in der er untergebracht ist. Gegenüber dieser gab er an, zu einem Freund gehen zu wollen. Seither ist er unbekannten Aufenthalts. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Der Vermisste ist 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, hat eine dunkle Hautfarbe, dunkles, kurzes Haar und eine feste Zahnspange. Bekleidet war er zuletzt mit einem dunklen Kapuzenpulli und einer Jeans.

Ein Foto des Gesuchten sind unter dem folgenden Link zu finden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

Hinweise zur gesuchten Person nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell