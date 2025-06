POL-GT: Versmolder Streifenwagen verunglückt in Niedersachsen

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Zeugen informierten am Freitagabend (20.06., 18:32) die Polizei über eine verstorbene Person in einem Waldstück, welches sich im Bereich Mödsiek in Halle (Westf.) befindet. Ermittlungen an der Einsatzstelle lassen derzeit nur den Schluss zu, dass es sich bei der verstorbenen Person um die seit Anfang Juni (01.06.) vermisste Seniorin aus Halle (Westf.) handelt. Die Person wurden ...

