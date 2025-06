Polizei Gütersloh

POL-GT: Verstorbene Person in Halle (Westf.) gefunden

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Zeugen informierten am Freitagabend (20.06., 18:32) die Polizei über eine verstorbene Person in einem Waldstück, welches sich im Bereich Mödsiek in Halle (Westf.) befindet.

Ermittlungen an der Einsatzstelle lassen derzeit nur den Schluss zu, dass es sich bei der verstorbenen Person um die seit Anfang Juni (01.06.) vermisste Seniorin aus Halle (Westf.) handelt. Die Person wurden abseits des Wegs gefunden. Weitere Ermittlungen zur endgültigen Klärung der Identität dauern an. Auch der Rollator der Frau ist aufgefunden worden. Derzeit gehen die Ermittler davon, dass die demente Dame vom Weg abgekommen und dort verstorben ist.

Weitere Angaben dazu können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell