POL-GT: VW Mulitvan gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (UK): Am Donnerstag um 19:57 Uhr befährt ein 22-jähriger Gütersloher allein in einem VW Golf befindlich die Friedrich Ebert Straße aus Richtung Verler Straße kommend in Fahrtrichtung Fran - Birkhan - Ring. Zur gleichen Zeit beabsichtigt ein 24-jähriger Gütersloher die Friedrich Ebert Straße aus Rtg Bahnhof kommend in Höhe der ...

mehr