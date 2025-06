Polizei Gütersloh

POL-GT: Tank leer - Flucht vor der Polizei scheitert

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Ein Motorradfahrer beabsichtigte am Mittwochabend (18.06., 22.10 Uhr) sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. An der Bielefelder Straße sollte er angehalten werden. Er gab zunächst Gas und fuhr davon. Weit kam er nicht. An der Künsebecker Straße konnten der Mann letztendlich gestellt werden. Der Tank der Suzuki war leer.

Es stellte sich heraus, dass der 19-jährige Mann aus Halle (Westf.) unter Drogeneinfluss stand. Einen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen.

In einem Krankenhaus wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe abgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Auch gegen den Halter des Motorrads wurde ein Verfahren eingeleitet, da er dem 19-Jährigen das Motorrad überließ.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell