POL-KA: (KA) Karlsruhe - Stark alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall - Polizei sucht Geschädigte sowie weitere Zeugen

Ein offenbar unter Alkoholeinwirkung stehender 33-jähriger Pkw-Lenker verursachte am Samstagabend in Karlsruhe einen Verkehrsunfall und gefährdete darüber hinaus wohl auch mehrere Verkehrsteilnehmer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 33-jährige Mann gegen 18:30 Uhr mit einer schwarzen Mercedes-Benz E-Klasse auf der Brauerstraße stadteinwärts. Hierbei kollidierte der Fahrer wohl beinahe mit einem ebenfalls auf der Brauerstraße fahrenden roten Suzuki Swift. Beim Anfahren an der Ampelanlage der Kreuzung Brauerstraße / Kriegsstraße fuhr der Tatverdächtige zudem nahezu auf einen vor ihm fahrenden schwarzen Mercedes-Benz auf.

Während der weiteren Fahrt touchierte der Fahrer offenbar einen in der Rheinhold-Frank-Straße parkenden Pkw am Außenspiegel und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Alarmierte Polizeibeamte trafen den Mann schließlich bei der Ankunft an seiner Wohnanschrift in der Reinhold-Frank-Straße an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Der 33-Jährige musste anschließend sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht rechnen.

Zeugen sowie weitere Geschädigte, insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des roten Suzuki Swift sowie des schwarzen Mercedes-Benz, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3311 beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz zu melden.

