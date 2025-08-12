Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe/Germersheim - Verkehrskontrolle entlarvt mutmaßlichen Drogendealer

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen führte ein Drogenfund im Inneren eines Fahrzeuges zu einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Germersheim. Ein 17-Jähriger befindet sich nun Untersuchungshaft.

Zwei 17-Jährige gerieten mit ihrer Mercedes S-Klasse gegen 06:05 Uhr auf der Kaiserstraße in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten mehrere portionierte Kokain-Beutel, woraufhin das zuständige Amtsgericht Karlsruhe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der beiden Männer erließ.

Polizisten der Polizeiinspektion Germersheim stellten bei der Durchsuchung des Zimmers in der elterlichen Wohnung des Beifahrers in Germersheim rund 78 Gramm Kokain und über 80.000 Euro Bargeld als Beweismittel sicher. Dieser räumte gegenüber den Beamten im Zuge der Maßnahmen ein, dass er mit den illegalen Betäubungsmitteln Handel treibe. Die zweite Durchsuchung blieb ohne strafrechtlich relevante Funde.

Der mutmaßliche Drogendealer wurde am Montagmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Der ebenfalls 17-jährige Fahrer des Pkw muss sich zudem unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe dauern weiter an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell