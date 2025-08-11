Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 20-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Ebertstraße verletzte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 20-jähriger Radfahrer schwer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Velo-Fahrer gegen 01:10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ebertstraße in Höhe der Einmündung zur Welfenstraße. An der dortigen Bedarfsampel querte der Fahrradfahrer sodann die Fahrbahn. Zeitgleich näherte sich ein auf der Ebertstraße in westliche Richtung fahrender, 36-jähriger Mercedes-Lenker dem Übergang.

In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei prallte der 20-Jährige offenbar zunächst gegen die Windschutzscheibe des Pkw und stürzte anschließend zu Boden. Er erlitt nach aktuellem Stand schwere Kopfverletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Verkehrspolizei Karlsruhe bittet Augenzeugen des Unfallereignisses, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Jonas Müller, Pressestelle

