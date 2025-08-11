PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 20-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Ebertstraße verletzte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 20-jähriger Radfahrer schwer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Velo-Fahrer gegen 01:10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ebertstraße in Höhe der Einmündung zur Welfenstraße. An der dortigen Bedarfsampel querte der Fahrradfahrer sodann die Fahrbahn. Zeitgleich näherte sich ein auf der Ebertstraße in westliche Richtung fahrender, 36-jähriger Mercedes-Lenker dem Übergang.

In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei prallte der 20-Jährige offenbar zunächst gegen die Windschutzscheibe des Pkw und stürzte anschließend zu Boden. Er erlitt nach aktuellem Stand schwere Kopfverletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Verkehrspolizei Karlsruhe bittet Augenzeugen des Unfallereignisses, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Jonas Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren