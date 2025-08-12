Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen und mögliche Geschädigte nach Gefährlicher Körperverletzung gesucht

Karlsruhe (ots)

Mehrere Personen wurden am Montagmittag infolge einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen in der Karlsruher Innenstadt verletzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gerieten gegen 14:20 Uhr zwei Männer im Alter von 23 und 32 Jahren im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Ettlinger Tor aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im weiteren Verlauf soll eine 21-jährige Begleiterin des 23-Jährigen Tierabwehrspray in Richtung des 32-jährigen Kontrahenten gesprüht haben.

Hierbei verletzte sie offenbar mindestens zehn unbeteiligte Passanten, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe aufhielten.

Eine Streifenbesatzung konnte die Beschuldigte gemeinsam mit ihrem Begleiter kurze Zeit später im Untergeschoss eines Einkaufscenters feststellen und zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen auf ein Polizeirevier bringen.

Die 21-Jährige muss sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen verantworten.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3311 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

