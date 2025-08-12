Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Zwei Verletzte und Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der L1103

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen führte am Dienstagmorgen auf der Landstraße 1103 zwischen Oberderdingen und Sternenfels zu einer mehrstündigen Vollsperrung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer gegen 05:50 Uhr gemeinsam mit einem Mitfahrer im Alter von 31 Jahren in Richtung Sternenfels. Auf Höhe des Derdinger Waldsträßchens verlor der Mann offenbar infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einem Baum.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, sein Beifahrer zog sich nach aktuellem Stand mehrere Frakturen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 45.000EUR geschätzt. Für die Unfallaufnahme und die Räumungsarbeiten war die L1103 für rund drei Stunden voll gesperrt.

