Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Brandorte in der Nacht

Jena (ots)

Knapp 70 Minuten lagen in der Nacht auf Dienstag zwischen drei Brandmeldungen im Stadtgebiet von Jena. Aufgrund der örtlichen Nähe ist ein Zusammenhang nicht auszuschließen. Denn neben den Örtlichkeiten der Tatorte, ist auch die Begehungsweise ähnlich. Kurz nach ein Uhr erging die Meldung über zwei brennende Mülltonnen in der Straße Am Planetarium sowie der Dornburger Straße. Nur das zügige Löschen verhinderte ein Übergreifend er Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus, zumal eine Hecke sowie eine Klingelanlage bereits in Mitleidenschaft gezogen wurden. Selbige Meldung kurz darauf in der Ballhausgasse sowie in der Leipziger Straße. Auch hier verhinderte das Löschen ein Übergreifen auf naheliegende Gebäude. Trotz der Fahndung, welche durch den Polizeihubschrauber unterstützt wurde, konnte kein Verursacher festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell