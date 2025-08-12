Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchter Mann schreit grundlos Passanten am Hamburger Hauptbahnhof an - Festnahme durch Bundespolizei-

Am 12.08.2025 gegen 00.35 Uhr geriet ein Mann (m.51) durch sein Verhalten als lautstarker "Ordnungsstörer" in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei.

"Der Mann schrie offensichtlich stark alkoholisiert grundlos Passanten am Hamburger Hauptbahnhof an. Auf Ansprache auf sein Fehlverhalten durch die eingesetzten Bundespolizisten reagierte der rumänische Staatsangehörige völlig uneinsichtig und verbal äußerst aggressiv."

In der Folge überprüften die Polizeibeamten die Personaldaten des "Ordnungsstörers" fahndungsmäßig; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme. Seit Ende September 2024 wurde der wegen Diebstahls und Unterschlagung Verurteilte mit einem Haftbefehl gesucht.

"Der 51-Jährige hatte eine geforderte Geldstrafe (+Verfahrenskosten) in der Höhe von rund 1500 Euro nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht"."

Weiterhin bestehen gegen den Mann drei Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung der Hamburger Staatsanwaltschaft wegen diverser Straftaten. Der Gesuchte wurde vor Ort festgenommen und zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Ein angeforderter Arzt stellte im weiteren Verlauf die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann der U-Haftanstalt zugeführt.

