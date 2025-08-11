Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 4,6 Promille: Vom Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof direkt ins Krankenhaus!

Hamburg (ots)

Am 10.08.2025 gegen 14.20 Uhr nahmen Bundespolizisten einen völlig betrunkenen Mann (m.46) im Hamburger Hauptbahnhof in Obhut. Zuvor informierten Zeugen die Bundespolizei über einen offensichtlich betrunkenen Mann am Bahnsteig zum Gleis 14, der dicht an der Bahnsteigkante entlang torkelte. Umgehend erreichte eine Streife der Bundespolizei den Einsatzort und konnte den deutschen Staatsangehörigen aus dem Gefahrenbereich verbringen.

"Der Mann war aber so betrunken, dass er nicht mehr "wegefähig" war. Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und wurde von den eingesetzten Bundespolizisten gestützt zum Bundespolizeirevier verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,67 Promille."

Umgehend wurden ein Arzt und ein Rettungswagen (RTW) angefordert. Nach entsprechender ärztlicher Untersuchung wurde der 46-Jährige mit einem RTW zur kontrollierten Ausnüchterung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang wiederholt:

"Leider kommt es durch stark alkoholisierte Personen, verbunden mit leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen, immer wieder zu schweren Unfällen im Bahnbereich. Häufig gefährden sich alkoholisierte Personen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer."

"RC"

