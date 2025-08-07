Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV

Hamburg (ots)

Am 06.08.2025 führte die Bundespolizeiinspektion Hamburg gemeinsam mit der Landespolizei Hamburg in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV rund um den Hamburger Hauptbahnhof durch.

Die Kontrollen hatten das Ziel, einerseits das Dunkelfeld des Mitführens gefährlicher Gegenstände aufzuhellen und andererseits die klare Botschaft zu vermitteln, dass im Bahnverkehr (ÖPNV) Waffen jeglicher Art nichts zu suchen haben!

Die Maßnahmen wurden durch die Verbundpartner der DB Sicherheit und Hochbahnwache flankiert.

Ca. 40 Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg konnten folgende Feststellungen erzielen:

- 859 Personenkontrollen - 9 Sicherstellungen (1 x Einhandmesser, 1 x Taschenmesser, 1 x Pfefferspray, 1 x Feuerwerkskörper, 1 x Schere, 4 x verschreibungspflichtige Arzneimittel)

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg und die Landespolizei Hamburg werden auch zukünftig wiederkehrend und unangekündigt entsprechende Einsätze durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden und die Bürgerinnen und Bürger weiter zu sensibilisieren.

RH / Veh.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell