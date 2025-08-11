Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mutmaßlicher Parfümdieb mit griffbereitem Einhandmesser auf der Flucht im Hamburger Hauptbahnhof gestellt-

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg entwendete ein Mann (m.39) am 10.08.2025 gegen 19 Uhr zwei Herrendüfte (Wert 37 Euro) in einem Drogeriemarkt im Hamburger Hauptbahnhof. Ein Kaufhausdetektiv beobachtete den Diebstahl und informierte die Bundespolizei. Zwischenzeitlich flüchtete der Tatverdächtige mit dem Diebesgut in einer Umhängetasche zum Ausgangsbereich am Hauptbahnhof. Zuvor hatte eine Streife der Bundespolizei, eine eingesetzte Quattro-Streife sowie auch der Detektiv die Verfolgung des Beschuldigten aufgenommen.

"Am Ausgang zum Hachmannplatz konnte der Mann gestellt werden. Das Diebesgut sowie ein griffbereites Einhandmesser (Waffenverbot am Hauptbahnhof) konnten aufgefunden und sichergestellt werden."

Gegen den georgischen Staatsangehörigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof vor Ort entlassen.

"RC"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell