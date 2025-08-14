Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Wohnhaus in Stutensee-Staffort eingebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 08:15 Uhr über eine Balkontür gewaltsam Zutritt in das 1. Obergeschoss des in der Mörikestraße gelegenen Wohnhauses. Anschließend durchsuchten die Täter im Erdgeschoss sämtliche Räume.

Ob die Eindringlinge auf ihrer Suche nach Beute fündig wurden, wird derzeit noch ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell