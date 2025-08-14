Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Alkoholisierter Fahrradfahrer ohne Licht auf der Landstraße unterwegs

Karlsruhe (ots)

Ein auf der Landstraße 559 fahrender, nicht unerheblich alkoholisierter Radfahrer beschäftigte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 38-jährige Mann gegen 00:20 Uhr mit seinem E-Bike auf der L559 auf Höhe Blankenloch in Richtung Eggenstein.

Eine zufällig im Bereich befindliche Polizeistreife stellte fest, dass der Velo-Fahrer trotz nächtlicher Dunkelheit nicht nur ohne Licht unterwegs war, sondern zudem noch starke Schlangenlinien fuhr. Die folgende Verkehrskontrolle ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Jonas Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell