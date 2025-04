POL-BO: Trickbetrüger bestehlen Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Die Kripo fahndet aktuell nach einem Einbrecher, der am Mittwochmorgen, 16. April, in einen Kiosk in Bochum-Stiepel eingedrungen ist. Es werden Zeugen gesucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand brach der Täter um kurz nach 6 Uhr in den Kiosk an der Oveneystraße 69 ein, indem er das Rollo hochschob. Aus der Kasse entwendete er eine geringe Menge Bargeld und flüchtete. Das Kriminalkommissariat 32 hat die ...

