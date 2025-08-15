Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Drei Leichtverletzte und mehrere Kilometer Stau nach Verkehrsunfall auf der B 3

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 erlitten am Freitagmorgen drei Personen glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 80-jährige Ford-Fahrerin gegen 09:10 Uhr von Neumalsch in Richtung Bruchhausen unterwegs, als sie offenbar abbremste, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Eine hinter ihr befindliche Audi-Fahrerin erkannte den Abbiegevorgang wohl zu spät und wich nach links aus, um eine Kollision zu verhindern. In der Folge prallte sie seitlich gegen den Ford und anschließend frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin des Audi und ihre beiden Mitfahrer im Alter von 42 und 16 Jahren erlitten hierbei leichte Verletzungen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Das Fahrzeug war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen war die B 3 in beide Fahrtrichtungen bis etwa 10:30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweise bis nach Rastatt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell