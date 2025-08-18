Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der K3575

Karlsruhe

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 3575 im Bereich Bad Schönborn sind am Samstagabend zwei Personen verletzt worden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr eine 40-jährige VW-Fahrerin gegen 21:30 Uhr vom Parkplatz eines Badesees in den Einmündungsbereich der K3575 / K3576 ein. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines 21-jährigen Subaru-Fahrers, der auf der K3575 in Richtung Ubstadt-Weiher unterwegs war. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Die VW-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, der Subaru-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

