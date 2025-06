Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Unfall mit Radfahrern gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem 39-jährigen E-Bike-Fahrer und einem unbekannten männlichen Fahrradfahrer auf dem Radweg der Birkenauer Talstraße. Der 39-Jährige befuhr den Radweg in Richtung Birkenau, hierbei kam es kurz vor dem Ortseingang zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer, welcher das Rechtsfahrverbot nicht einhielt. Nachdem der E-Bike-Fahrer eine polizeiliche Aufnahme des Unfalls wünschte, flüchtete der Verursacher in Richtung Birkenau. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 25 Jahre alt - sehr schlank - ca. 180cm groß - hellbraune kurze Haare - bekleidet mit einer blauen kurzen Hose und einem bunten T-Shirt - hatte eine Kopfplatzwunde am Oberkopf - unterwegs mit einem blaues Herrenrad

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 0621/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell