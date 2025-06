POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahren unter Alkoholeinfluss

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Freitagnacht, gegen 23:15 Uhr, kam es auf der L723, in Höhe der Einmündung zur Walldorfer Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Trike. Ein 22-jähriger VW-Fahrer befuhr die Walldorfer Straße und missachtete an der L723 die Vorfahrt des in Richtung ...

mehr