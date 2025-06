Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - zwei Personen verletzt

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Freitagnacht, gegen 23:15 Uhr, kam es auf der L723, in Höhe der Einmündung zur Walldorfer Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Trike. Ein 22-jähriger VW-Fahrer befuhr die Walldorfer Straße und missachtete an der L723 die Vorfahrt des in Richtung Walldorf fahrenden Trikes. In Folge der Kollision geriet das motorisierte Dreirad in Schleudern und der 35-jährige Fahrer wurde herausgeschleudert. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Hockenheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell