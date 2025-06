POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Dielheim/BAB6: Verkehrsunfall mit LKW - alle Fahrstreifen blockiert - PM 2

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gegen 2:50 Uhr kam es am Dienstag zu einem Einbruch in eine Bar in der Carl-Benz-Straße. Nach aktuellem Erkenntnisstand gelangten mehrere Täter über ein gekipptes Fenster ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie mehrere Schubladen und stahlen aus diesen Bargeld. Die ...

