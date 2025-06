Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Fahrzeugbrand auf Autobahn- PM 3

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots)

Um kurz vor 12:30 Uhr befuhr am Freitag ein LKW die BAB 5 aus Richtung Karlsruhe zum Autobahnkreuz Walldorf. Dort nahm der LKW die Parallelfahrbahn zu den beiden Fahrstreifen in Richtung Heidelberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand prallte das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache mit überhöhter Geschwindigkeit mehrfach gegen die Schutzleitplanken und kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Nur kurze Zeit nach dem Unfall geriet das Fahrzeug in Brand, der sich schnell ausbreitete und mit einer massiven Rauchentwicklung verbunden war. Der Fahrer kam bei dem Unfall ums Leben. Die Maßnahmen an der Unfallstelle sind noch im Gang. Der Brand konnte in der Zwischenzeit gelöscht werden. Aufgrund des Verkehrsunfalls mussten die BAB 6 sowie die BAB 5 am Autobahnkreuz Walldorf vollständig gesperrt werden. Inzwischen konnte die BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe sowie die BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim wieder freigegeben werden. Die Unfallermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell